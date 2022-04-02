الزرقاء: الصادرات التجارية لشهر آذار تجاوزت 15 مليوناً

الوكيل الإخباري -

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

قال رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم، إن قيمة الصادرات التجارية (إعادة التصدير) لمدينة الزرقاء بلغت خلال آذار الماضي 15 مليونا و 396 ألفا و557 ديناراً.وأكد شريم على أن السيارات ولوازمها شكلت أغلب صادرات الزرقاء التجارية لشهر آذار الماضي، إضافة إلى مواد البناء والأدوات الصحية والأدوية ومستلزماتها والمواد الغذائية والألبسة والمجوهرات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية.وأشار إلى إصدار (678) شهادة منشأ وفقاً لإحصائية غرفة التجارة ومكتبها في المنطقة الحرة في الزرقاء.