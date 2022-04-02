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السبت، 02-04-2022 12:25 م

الزرقاء: الصادرات التجارية لشهر آذار تجاوزت 15 مليوناً

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الوكيل الإخباري - قال رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم، إن قيمة الصادرات التجارية (إعادة التصدير) لمدينة الزرقاء بلغت خلال آذار الماضي 15 مليونا و 396 ألفا و557 ديناراً.اضافة اعلان


وأكد شريم على أن السيارات ولوازمها شكلت أغلب صادرات الزرقاء التجارية لشهر آذار الماضي، إضافة إلى مواد البناء والأدوات الصحية والأدوية ومستلزماتها والمواد الغذائية والألبسة والمجوهرات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية.

وأشار إلى إصدار (678) شهادة منشأ وفقاً لإحصائية غرفة التجارة ومكتبها في المنطقة الحرة في الزرقاء.

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