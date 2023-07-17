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الإثنين، 17-07-2023 01:51 م

فرصة استثمارية لإعادة التدوير الميكانيكي لتحقيق التكافل الصناعي

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الوكيل الإخباري - أدرجت وزارة الاستثمار على منصة "استثمر في الأردن" مشروع لإعادة التدوير الميكانيكي لتحقيق التكافل الصناعي بحجم استثمار 1.27 مليون دولار أميركي وفترة استرداد ثلاث سنوات.

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ويتيح المشروع المقترح في مدينة الحسن الصناعية في محافظة اربد خلق منهجية التكافل الصناعي من خلال إنشاء منشأة لإعادة التدوير الميكانيكي لنفايات النسيج الناتجة عن شركة أو عدة شركات وأن تستبدل مع شركات أخرى كمدخل إنتاجي لعمليات التصنيع الأخرى مثل (تنجيد الأثاث والعزل).


وسيخلق إنشاء التكافل الصناعي، بحسب بيان الوزارة اليوم الاثنين، من خلال إقامة مرافق إعادة التدوير الميكانيكي مصدرا إضافيا من الإيرادات لمصنعي الملابس، مع تقليل الأثر البيئي للنفايات الفائضة في مكاب النفايات.


وسيوفر المشروع مصدر إيرادات جديدا من خلال بيع النفايات النسيجية إلى الصناعات الأخرى كمدخل إنتاج وتقليل تكاليف الخدمة لجمع النفايات والتخلص منها والترويج للمنتج المستدام وابتكار العمليات في مدينة الحسن الصناعية وتحسين كفاءة الإنتاج للقطاعات والشركات التي تشارك في تبادل المواد وإيجاد فرص عمل في الخدمات اللوجستية التشغيلية والبنية التحتية من خلال إنشاء سلاسل قيمة جديدة وتطبيق المتطلبات البيئية بطريقة مثلى.


كما يعمل على تحسين الوصول إلى الأسواق الدولية (مثل الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة) بسبب تنفيذ تدابير الاقتصاد الدائري في عمليات الإنتاج وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتلوث التربة نتيجة لوجود نفايات أقل في مكبات النفايات والاستخدام الفعال للموارد (استغلال النفايات كمدخلات للإنتاج).


وينتج مصنعو الملابس في مدينة الحسن الصناعية حوالي 35 طنا من النفايات النسيجية يوميا والتي تودع في حاويات غير مصنفة، حيث يقوم مقاول خاص بجمع ونقل الحاويات إلى مكب النفايات في الأكيدر.

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