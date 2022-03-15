الثلاثاء 15-03-2022
الوكيل الاخباري

الضمان: لا يوجد موعد محدد لوقف استقبال طلبات الحصول على السلف

الملك: نؤكد على احترام وسيادة الأراضي الأوكرانية والحفاظ على سلامة المدنيين

إلغاء نظام التناوب في 62 مدرسة حكومية في جرش

مدير عام الضمان: نسعى للوصول لصفر من حوادث العمل

هام حول آلية تأجيل الأقساط لشهر نيسان

جامعات تعلن تعليق دوامها

مواطنون يطالبون بشمول تأجيل أقساط شركات التمويل اسْوة بالبنوك

الملك في برلين اليوم ويلتقي الرئيس الألماني

الخرابشة: تعرفة الكهرباء الجديدة تخفض تعرفة القطاع التجاري 13%

تعليق الدوام في جامعة الطفيلة التقنية

الثلاثاء، 15-03-2022 02:30 م

السعودية: استفادة 31 ألف أسرة من خيارات سكني خلال يناير وفبراير 2022

A3


الوكيل الإخباري -أعلن برنامج "سكني" عن استفادة أكثر من 31 ألف أسرة سعودية خلال شهري يناير وفبراير 2022، من جميع الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يتيحها البرنامج إلكترونياً لمستفيديه ضمن إجراءات سهلة وميسرة، فيما بلغ أعداد الأسر التي سكنت منازلها 34.9 ألف أسرة، وذلك في إطار سعي البرنامج إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030- برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030.

وأوضح البرنامج في بيان صحافي اليوم، نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن 11 ألف أسرة اختارت القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية جاهزة من بين الخيارات المتنوعة التي يتيحها "سكني" للمستفيدين، و6000 أسرة فضلت خيار البناء الذاتي، وما يتجاوز عن 10 آلاف أسرة اختارت الاستفادة من الأراضي السكنية ضمن مخططات "سكني"، وأكثر من 3000 أسرة استفادت من القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية تحت الإنشاء.

اضافة اعلان

 

العربية

إقرأ ايضا
thumbs_b_c_688086318d594228c2e9b99090cb10f4

قطر تفتتح مشروعا ضخما للغاز بكلفة 11 مليار دولار

623065174c59b7609d02dfc0

المركزي الروسي يتخذ قرارا لتلبية طلب الروس على الذهب

images

هبوط بورصات أوروبا مع تأثر النفط والتعدين بموجة كورونا في الصين

32-2

هل تحرر أفريقيا قارة أوروبا من تبعيتها للغاز الروسي؟

1000x563_alkgik

نيكاي الياباني يرتفع مع صدور بيانات اقتصادية صينية قوية

1274254

انخفاض أسعار الذهب عالميا