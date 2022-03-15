السعودية: استفادة 31 ألف أسرة من خيارات سكني خلال يناير وفبراير 2022

الوكيل الإخباري -أعلن برنامج "سكني" عن استفادة أكثر من 31 ألف أسرة سعودية خلال شهري يناير وفبراير 2022، من جميع الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يتيحها البرنامج إلكترونياً لمستفيديه ضمن إجراءات سهلة وميسرة، فيما بلغ أعداد الأسر التي سكنت منازلها 34.9 ألف أسرة، وذلك في إطار سعي البرنامج إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030- برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030.



وأوضح البرنامج في بيان صحافي اليوم، نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن 11 ألف أسرة اختارت القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية جاهزة من بين الخيارات المتنوعة التي يتيحها "سكني" للمستفيدين، و6000 أسرة فضلت خيار البناء الذاتي، وما يتجاوز عن 10 آلاف أسرة اختارت الاستفادة من الأراضي السكنية ضمن مخططات "سكني"، وأكثر من 3000 أسرة استفادت من القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية تحت الإنشاء.

اضافة اعلان

العربية