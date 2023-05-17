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الأربعاء، 17-05-2023 01:15 م

السعودية تحقق المركز الثاني عالميا في نمو أعداد السياح

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الوكيل الإخباري - حققت السعودية إنجازًا في قطاع السياحة؛ إذ حققت قفزة كبيرة في ترتيب الدول الأكثر استقبالًا للسياح الدوليين، لتتقدم 12 مركزًا، وتصل إلى المركز 13 في عام 2022 مقارنة بالمركز 25 في عام 2019، حيث وصل عدد السياح الدوليين القادمين إلى السعودية 16.6 مليون سائح لجميع الأغراض بعام 2022، وذلك وفق التقرير الصادر عن منظمة السياحة العالمية.اضافة اعلان


كما تقدمت السعودية في مؤشر إيرادات السياحة الدولية 16 مركزًا لتصل إلى المركز 11 بالعام 2022 مقارنةً بالمركز 27 في عام 2019 على مستوى العالم، وذلك وفق تقرير باروميتر السياحة العالمية لشهر ايار الصادر عن منظمة السياحة العالمية.

واستقبلت السعودية حوالي 7.8 ملايين سائح دولي لجميع الأغراض خلال الربع الأول من عام 2023، الذي يمثل أعلى أداء ربعي تاريخياً لتحقق نموا بنسبة 64% مقارنة بنفس المدة من عام 2019. ( الاقتصادية )

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