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الأحد، 04-06-2023 08:12 م

السعودية تخفض 1.5 مليون برميل من إنتاجها اليومي من النفط

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الطاقة السعودية، الأحد، تمديد خفضها التطوعي من إنتاج النفط الذي يبلغ 500 ألف برميل يوميًا حتى نهاية شهر كانون الأول 2024 بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك+ في الاجتماع الوزاري 35.

ويُضاف إلى ما سبق، ستقوم السعودية بتنفيذ تخفيض تطوعي إضافي في إنتاجها من البترول الخام، مقداره مليون برميل يوميًا، ابتداءً من شهر يوليو لمدة شهر قابلة للتمديد ليصبح إنتاج المملكة 9 ملايين برميل يوميًا، ويكون مجموع خفض المملكة التطوعي 1.5 مليون برميل يوميًا.

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