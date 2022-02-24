الخميس 24-02-2022
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الخميس، 24-02-2022 02:42 م

شركة أرامكو في المرتبة الثانية عالميا بقيمة سوقية 2.2 تريليون دولار

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الوكيل الاخباري- واصل سهم أرامكو السعودية تسجيل مستويات قياسية خلال الفترة الأخيرة، مرتفعاً بنسبة 2.84% إلى سعر 41.75 ريال وهو أعلى سعر له منذ الإدراج، ويلامس سعر 42 ريالا، في التعاملات المبكرة من جلسة اليوم الخميس، فيما سجل خلال الجلسة سعر 42.25 ريال.

وتصدر سهم أرامكو قيم التداولات بنحو 1.24 مليار ريال، بحجم تداول بلغ 30.9 مليون سهم.

وعالمياً صعدت أرامكو السعودية إلى المركز الثاني عالمياً في القيمة السوقية بقيمة 2.23 تريليون دولار، بعد ارتفاع سهمها لمستويات قياسية، لتزيح شركة مايكروسوفت من المركز الثاني بقيمة سوقية 2.1 تريليون دولار، بينما تقترب أرامكو من إزاحة شركة أبل صاحبة أعلى قيمة سوقية عالمياً بنحو 2.6 تريليون دولار، وفقاً لبيانات القيمة السوقية للشركات اليوم.

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