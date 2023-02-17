انخفاض أسعار الذهب عالميا

الوكيل الاخباري- تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، في طريقها لتسجيل تراجع للأسبوع الثالث على التوالي، مع احتمال رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية القوية.

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وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بحلول الساعة 05:48 بتوقيت جرينتش، 0.6 بالمئة عند 1827.09 دولار للأونصة، بعد أن انخفض في وقت سابق إلى أدنى مستوى له منذ أوائل كانون الثاني.



وانخفض المعدن الأصفر 2 بالمئة هذا الأسبوع، كما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9 بالمئة إلى 1835.70 دولار، وفق شبكة سي ان بي سي الاقتصادية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة لتصل إلى 21.45 دولار للأونصة.



كما انخفض البلاتين 0.4 بالمئة عند 916.93 دولار، وكذلك البلاديوم 1.3بالمئة إلى 1491.38 دولار