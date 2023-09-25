السعودية تعلن عزمها بناء أول محطة نووية

الوكيل الإخباري -

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أكد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، الاثنين، أن السعودية تعتزم بناء أول محطة للطاقة النووية للإسهام في التنمية الوطنية بها.وقال الوزير السعودي خلال كلمته في اجتماع الدورة السابعة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في العاصمة النمساوية فيينا، إن: "السعودية تؤكد دعمها في تعزيز التعاون الدولي لتسخير الطاقة الذرية".وأوضح الأمير عبدالعزيز بن سلمان في كلمته التي نشرت قناة "الإخبارية" السعودية مقاطع منها، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "تلتزم المملكة بسياساتها الوطنية للطاقة النووية التي تضمن أعلى معايير الثقة والشفافية، وتطبيق أعلى مستويات الأمن".