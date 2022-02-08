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الثلاثاء، 08-02-2022 03:36 م

السعودية تقر تقديم دعم مالي للمنشآت المستهدفة بلائحة الفوترة الإلكترونية

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الوكيل الاخباري- ترأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء السعودي، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

وبحسب بيان وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، فإن المجلس وافق لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك على تقديم دعم مالي للمنشآت المستهدفة بلائحة الفوترة الإلكترونية التي لا تتجاوز إيراداتها السنوية مبلغاً قدره 3 ملايين ريال، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

كانت المرحلة الأولى من الفوترة الإلكترونية (مرحلة الإصدار والحفظ إلكترونيًا) قد دخلت حيز التنفيذ في 4 ديسمبر 2021، والتي تشمل جميع المكلفين الخاضعين لضريبة القيمة المضافة في السعودية، باستثناء المكلفين غير المقيمين في المملكة، وأي أطراف أخرى تقوم بإصدار الفواتير الضريبية نيابة عن المورد الخاضع للضريبة.

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