الجمعة 2025-09-05 05:19 م
 

عالميا.. الذهب يسجل أفضل مكاسب أسبوعية في 3 أشهر

أرشيفية
 
الجمعة، 05-09-2025 02:49 م

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، لتسجيل أفضل مكاسب أسبوعية في ثلاثة أشهر بفضل تزايد توقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية هذا الشهر.

وتقدم الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة، ليبلغ 3550.41 دولار للأوقية (الأونصة)، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3,578.50 دولار الذي سجله يوم الأربعاء، محققاً ارتفاعاً بنسبة 3.2 بالمئة منذ بداية الأسبوع، وهو أعلى مستوى منذ منتصف حزيران الماضي.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 40.70 دولار للأوقية، وكسب البلاتين 1.1 بالمئة عند 1382.18 دولار، وتقدم البلاديوم 0.1 بالمئة عند 1129.12 دولار.


بترا

 
 
