روسيا: ارتفاع الاحتياطي الدولي إلى 685.5 مليار دولار

الوكيل الإخباري- أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الخميس، عن ارتفاع الاحتياطيات الدولية الروسية من النقد الأجنبي والذهب بمقدار 2.7 مليار دولار خلال أسبوع واحد لتبلغ 685.5 مليار دولار.

وقال المركزي الروسي في بيان صحفي: "إن الزيادة جاءت نتيجة تحسن تقييم الأصول الأجنبية وتغير أسعار الصرف، يؤكد البنك على استمرار السياسة المالية والنقدية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على قوة المراكز المالية للبلاد".