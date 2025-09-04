روسيا: ارتفاع الاحتياطي الدولي إلى 685.5 مليار دولار

وقال المركزي الروسي في بيان صحفي: "إن الزيادة جاءت نتيجة تحسن تقييم الأصول الأجنبية وتغير أسعار الصرف، يؤكد البنك على استمرار السياسة المالية والنقدية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على قوة المراكز المالية للبلاد".
