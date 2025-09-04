الخميس 2025-09-04 10:04 م
 

ارتفاع أغلب أسواق الأسهم الأوروبية عند الإغلاق

الخميس، 04-09-2025 08:30 م

الوكيل الإخباري- تباين أداء أسواق الأسهم الأوروبية خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، مع تقييم المستثمرين العالميين أحدث بيانات الوظائف الأميركية.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 3.31 نقطة أو بنسبة 0.61 بالمئة إلى مستوى 550.09 نقطة في نهاية التعاملات، وذلك بقيادة أسهم الإعلام والاتصالات، اللذين ارتفعا بنحو 2 بالمئة لكل منهما، وفقًا لشبكة (سي إن بي سي) .


كما أغلق مؤشر داكس الألماني الجلسة على صعود 175.53 نقطة أو بنسبة 0.74 بالمئة إلى مستوى 23770.33 نقطة.


وزاد مؤشر فوتسي 100 البريطاني 38.88 نقطة أو بنسبة 0.42 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 9216.87 نقطة.


في حين انخفض مؤشر كاك 40 الفرنسي بنحو 20.79 نقطة أو بنسبة 0.27 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 7698.92 نقطة.

 

بترا

 
 
