ارتفاع أغلب أسواق الأسهم الأوروبية عند الإغلاق

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 3.31 نقطة أو بنسبة 0.61 بالمئة إلى مستوى 550.09 نقطة في نهاية التعاملات، وذلك بقيادة أسهم الإعلام والاتصالات، اللذين ارتفعا بنحو 2 بالمئة لكل منهما، وفقًا لشبكة (سي إن بي سي) .
كما أغلق مؤشر داكس الألماني الجلسة على صعود 175.53 نقطة أو بنسبة 0.74 بالمئة إلى مستوى 23770.33 نقطة.
وزاد مؤشر فوتسي 100 البريطاني 38.88 نقطة أو بنسبة 0.42 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 9216.87 نقطة.
في حين انخفض مؤشر كاك 40 الفرنسي بنحو 20.79 نقطة أو بنسبة 0.27 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 7698.92 نقطة.
