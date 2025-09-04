ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي، 350 نقطة، ليصل إلى 45621 نقطة، وارتفع مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 210 نقاط ليصل إلى 21707 نقاط.
كما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 53 نقطة ليصل إلى 6502 نقطة.
