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الأحد، 25-07-2021 12:49 م

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا بشأن قرض كويتي

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الوكيل الإخباري- وافقت مصر على اتفاقية قرض بين حكومتها والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بمبلغ 5 ملايين و500 ألف دينار كويتي، بشأن مشروع إنشاء محطتي تحلية مياه بمصر.

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ونشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 77 لسنة 2021 القاضي "بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 5 ملايين و500 ألف دينار كويتي بشأن مشروع إنشاء محطتي تحلية مياه بحر في مدينتي رفح الجديدة وبئر العبد الجديدة، الموقعة في الكويت بتاريخ 23 نوفمبر 2020".

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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