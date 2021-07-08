السيسي يصدر قرارا جمهوريا بشأن قرض الكويت

الوكيل الإخباري- أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، قرارا جمهوريا جديدا بالموافقة على اتفاقية قرض مع الكويت.

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ونشرت مصادر إعلام مصرية، اليوم الخميس، قرار الرئيس المصري بالموافقة على اتفاقية قرض ثانٍ بمبلغ 55 مليون دينار كويتي بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية المعدلة لاتفاقيتي القرض الأول والقرض الإضافي بينهما بتاريخي يوليو 2018 وديسمبر 2018، لتمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر الموقعة في الكويت بتاريخ نوفمبر 2020.



يتضمن المشروع إنشاء محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي "بحر البقر" بطاقة 5 ملايين متر مكعب يوميا، وتعد الأكبر على مستوى العالم، ويمكن الاستفادة منها في استصلاح وزراعة نحو 330 ألف فدان شرق قناة السويس، بالإضافة إلى 70 ألف فدان تتم زراعتها حاليا بمنطقتي سهل الطينة والقنطرة، ليصل إجمالي الأراضي المزروعة إلى 400 ألف فدان.

المصدر: روسيا اليوم