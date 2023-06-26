السيسي يطالب قادة العالم بتفهم وضع مصر في إدارة أعباء الديون

الوكيل الإخباري - أوضح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ضرورة تفهم شركاء مصر في التنمية للضغوط الاقتصادية التي تتعرض لها البلاد في الوقت الذي تتبع فيه خطط التنمية وتحاول إدارة أعباء الديون المتزايدة.



وقال السيسي في قمة مالية في باريس: "برامج الطاقة المتجددة وتقطير المياه وتحسين شبكات الطرق واستخدام سيارات النقل الكهربائية تكلفنا مبالغ طائلة".



قال السيسي إنه يجري تنفيذ خطة لإدارة الديون، ولكن بسبب الأحداث التي وقعت على مدى السنوات الثلاث الماضية، فإن مصر ودول أخرى "بحاجة إلى أن يفهم شركاؤنا في التنمية"، في إشارة إلى الفترة التي عانت فيها مصر من صدمات من وباء كوفيد -19 والحرب في أوكرانيا.



ودعا السيسي إلى إصلاح البنية التحتية المالية العالمية لتعزيز تمويل التنمية المستدامة، بما في ذلك إعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي وتعليق أو إلغاء الرسوم الإضافية للصندوق في أوقات الأزمات.



كما دعا الرئيس المصري إلى مزيد من مقايضات الديون، قائلاً إن قمة باريس سلطت الضوء على أهمية اتخاذ قرارات دولية سريعة تمنع اندلاع أزمة ديون كبيرة.

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تواجه مصر مهمة صعبة بشكل متزايد في جمع السيولة لسداد الديون الخارجية بعد أن تضاعف الاقتراض الخارجي أربع مرات خلال السنوات الثماني الماضية.