مصر.. دخول أكثر من 306 كيلو من الذهب بعد قرار الإعفاء الجمركي

الوكيل الإخباري -

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شهدت المنافذ الجمركية في مصر دخول أكثر من 306 كيلوغراما من الذهب بصحبة الركاب القادمين من الخارج في الفترة من 11 مايو الماضي إلى 22 يونيو حزيران الجاري، بعد تطبيق قرار رئيس الوزراء بالإعفاء من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى ما عدا القيمة المضافة.وقال رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري، إن قرار رئيس الوزراء بالإعفاء الجمركي للذهب الوارد بصحبة الركاب القادمين من الخارج، يُسهم في ضبط الأسواق، واستعادة الاستقرار والتوازن للأسعار؛ اتساقًا مع الأسعار العالمية، حيث يؤدى إلى زيادة الكميات المعروضة في مواجهة الطلب المتزايد خلال الفترة الأخيرة، كما يُسهم أيضًا في الحد من محاولات التهرب الجمركي بمختلف المنافذ الجمركية.وأضاف أنه يجب على الركاب القادمين من الخارج الإفصاح عن المشغولات الذهبية التي بصحبتهم، للابتعاد عن دائرة التهرب الجمركي، والاستفادة من قرار الإعفاء من الضريبة الجمركية ورسوم الدمغ والتثمين الذي يمتد لـ 5 6 أشهر اعتبارا من 11 مايو الماضي.