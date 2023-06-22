البنك الدولي يعتزم السماح للدول التي تعرضت لكوارث وتعثرت بوقف سداد أقساط ديونها

الوكيل الإخباري - ذكرت تقارير إخبارية اليوم أن رئيس البنك الدولي أجاي بانجا يعتزم السماح للدول التي تعرضت لكوارث وتعثر بوقف تسديد أقساط ديونها.

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وأشارت صحيفة فاينانشال تايمز إلى أن بانجا سيعلن في كلمته المقرر إلقاؤها اليوم الخميس أمام قمة "ميثاق التمويل الدولي" في العاصمة الفرنسية باريس عن إجراءات جديدة تستهدف توفير تغطية للتأمين ضد الكوارث ضمن القروض الجديدة للدول.



وأشارت وكالة "بلومبيرج" للأنباء إلى أن البنك سيسمح للدول بإعادة توجيه بعض الأموال للتعامل مع حالات الطوارئ.



كما يعتزم البنك التعاون مع القطاع الخاص لتوفير منتجات تأمين جديدة للمشروعات التنموية.

