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السبت، 24-06-2023 03:18 م

قبعة شهيرة لمايكل جاكسون تطرح في مزاد باريسي وتقدرت بهذا الثمن

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الوكيل الإخباري - من المقرر أن تُطرح القبعة التي اعتمرها المغني "مايكل جاكسون" عندما أدى للمرة الأولى حركته الراقصة الشهيرة "مونواك" (moonwalk) للبيع في مزاد يقام في 26 سبتمبر المقبل في باريس وبقيمة 109 آلاف دولار.

وألقى نجم موسيقى البوب هذه القبعة على جانب المسرح في 25 مارس 1983 خلال الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لشركة "موتاون" للإنتاج الموسيقي، قبل أن يؤدي على ألحان أغنيته "بيلي جين" ومباشرة أمام كاميرات قناة "إن بي سي" الأميركية خطواته الانزلاقية إلى الخلف التي ما لبثت أن أصبحت رقصة اشتهرت على نطاق واسعة ودخلت تاريخ الموسيقى.

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وستكون هذه القطعة -التي خُمّن سعرها بما بين 66 ألف دولار و109 آلاف- عنصر جذب في المزاد المخصص لقطع من عالم الموسيقى في مركز "أوتيل دروو" للمزادات في باريس.


ويشمل المزاد نحو 200 قطعة، من صور وملصقات وتذاكر حفلات وأسطوانات ذهبية لـ "مادونا"، وغيتارات قديمة وأزياء لـ "مارتن غر" من فرقة "ديبيش مود" وأسطوانات فنييل لفرقة "رولينغ ستونز" وغيرها. 

ومن بين القطع الأخرى غيتار لعازف البلوز "تي بون ووكر" صنعت منه 22 نسخة فقط عام 1949، وخّمن ثمن هذه القطعة بما بين 109 آلاف دولار و114 ألفاً. ( العربية

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