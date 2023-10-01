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الأحد، 01-10-2023 03:03 م

الشمالي: جهود متواصلة من الأردن والعراق لتعزيز التعاون الاقتصادي

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الوكيل الإخباري - قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، إن هناك الكثير من الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن والعراق بشكل ثنائي وفي الإطار الثلاثي الذي يضم مصر، وذلك ترجمة لرؤى وتوجيهات قيادات البلدان.اضافة اعلان


وعرض الشمالي خلال مشاركته في اللقاء المصرفي الأردني العراقي، الذي نظمته جمعية البنوك الأردنية، اليوم الاحد، أبرز مجالات التعاون الاقتصادي بين الأردن والعراق والمشروعات التي يجري العمل على تنفيذها بخاصة المدينة الاقتصادية المشتركة وكذلك تعزيز التبادل التجاري والطاقة.

وقال إن العمل جار لإنجاز مشروع المدينة الاقتصادية المشتركة، حيث سيتم إعادة طرح عطاء استقطاب مطور للمشروع نظرا لتقدم شركة واحدة في المرة الأولى ووجود اهتمام من شركات أخرى للمشاركة في العطاء المقبل.

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