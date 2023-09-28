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الخميس، 28-09-2023 09:01 ص

76 % زيادة مستوردات الأردن من النفط العراقي خلال 8 أشهر

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الوكيل الإخباري - ارتفع مجموع مستوردات الأردن من النفط العراقي، خلال الأشهر الثمانية الماضية، بنسبة 76%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

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وبحسب بيانات وزارة النفط العراقية، يعود سبب ارتفاع مستوردات الأردن من النفط العراقي بهذه النسبة إلى تذبذب الكميات المُصدرة من العراق إلى المملكة وتوقفها في بعض الأحيان، خلال العامين الماضيين أكثر من توقفها العام الحالي، إضافة إلى رفع العراق صادراته اليومية إلى المملكة بـ15 ألف برميل يومياً.


وبلغت مستوردات المملكة من النفط الخام نحو 2 مليون و 300 الف برميل، مقارنة مع 1 مليون و300 برميل، خلال الفترة نفسها من العام الماضي.


وأظهرت بيانات شركة سومو النفطية العراقية، أنه بلغت قيمة مستوردات المملكة من النفط العراقي الشهر الماضي نحو 33 مليون دولار، مقابل توريد نحو 464 ألف و700 برميل.


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