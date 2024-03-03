أكبر اقتصاد في العالم ديونه ترتفع تريليون دولار كل 100 يوم

الوكيل الإخباري - ينمو عبء ديون الولايات المتحدة بوتيرة أسرع في الأشهر الأخيرة، حيث يزيد بنحو تريليون دولار كل 100 يوم تقريباً.

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وتجاوزت ديون الولايات المتحدة بشكل دائم 34 تريليون دولار في 4 يناير، وفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، ووصلت إلى 33 تريليون دولار في 15 سبتمبر 2023، و32 تريليون دولار في 15 يونيو 2023، مسجلة هذه الوتيرة المتسارعة.



ويبلغ دين الولايات المتحدة، وهو مبلغ الأموال التي تقترضها الحكومة الفيدرالية لتغطية نفقات التشغيل، حوالي 34.4 مليار دولار، حتى يوم الأربعاء الماضي.



وقال استراتيجي الاستثمار في بنك أوف أميركا مايكل هارتنت إن نمط الـ 100 يوم سيظل هو الأقرب خلال الانتقال من 34 تريليون دولار إلى 35 تريليون دولار.



وكتب في مذكرة: "لا عجب أن نواقض الديون تقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق، على سبيل المثال الذهب 2077 دولاراً للأوقية، والبيتكوين 67734 دولاراً".