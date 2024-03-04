الإثنين 04-03-2024
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الإثنين، 04-03-2024 12:01 م

البتكوين تتجاوز حاجز الـ 65 ألف دولار

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الوكيل الإخباري - تجاوزت عملة البتكوين حاجز الـ 65 ألف دولار مع ارتفاع العملة المشفرة بأكثر من 3.8% خلال تعاملات اليوم الإثنين.

وتقترب العملة المشفرة من مستوياتها التاريخية عند نحو 68 ألف دولار والتي تم تسجيلها في نوفمبر 2021، وذلك ضمن سلسلة من الارتفاعات التي شغلت الأسواق خلال الفترة الماضية.

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وكانت عملة البتكوين قد ارتفعت بنسبة 45% في فبراير شباط الماضي مسجلة أعلى مكاسب شهرية لها في أكثر من 3 سنوات بدعم من التدفقات النقدية القوية إلى الصناديق الفورية المتداولة في البورصة والتي تم إطلاقها في الولايات المتحدة هذا العام.

 




 

 


 

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