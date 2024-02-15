رئيس الفيدرالي يتحدث مع الكونجرس عن العملات الرقمية المستقرة

الوكيل الإخباري - أفادت صحيفة بوليتيكو الاقتصادية، أن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول أخبر الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي أن الولايات المتحدة بحاجة إلى إطار تشريعي للعملات الرقمية المستقرة.



وجاء ذلك بالتزامن مع تجاوز البيتكوين مستوى 52 ألف دولار خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم، حيث تسجل الآن 52.151 دولار بزيادة بنسبة 1.2% في الـ 24 ساعة الماضية، حيث تخطت القيمة السوقية للعملة الرقمية الشهيرة حاجز التريليون لأول مرة منذ أواخر عام 2021.



فيما تجاوزت القيمة السوقية المجمعة لسوق العملات الرقمية حاجز الـ 2 تريليون دولار.



وقال باول إن موافقة الكونجرس ستكون مطلوبة لأي عملة رقمية للبنك المركزي قبل أن يتحرك بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأنها.



وأوضح باول في اجتماعه مع لجنة الخدمات المالية: "نحن بحاجة إلى إطار للعملات الرقمية المستقرة وأنا داعم للغاية ويسعدني أننا قريبون من تحقيق هذا الأمر".

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وحيث كرر باول موقف الاحتياطي الفيدرالي بشأن الموافقة على العملات الرقمية المستقرة.