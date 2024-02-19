الإثنين 19-02-2024
الوكيل الاخباري
 

المالكي: الإبادة الجماعية بغزة نتيجة لعدم محاسبة إسرائيل

حماس: فشل الاحتلال في الوصول إلى قادة المقاومة يدفعه لادعاء إنجازات وهمية

التعامل مع 30 حريقاً في الأردن خلال 24 ساعة

السعودية : ضبط 3 أشخاص لترويجهم الحشيش بينهم وافد بتأشيرة زيارة

الاحتلال اعتقل 7100 فلسطينيا منذ بدء العدوان الإسرائيلي

الإمارات ومصر يعزيان بوالد الأميرة رجوة

التربية توضح حول صرف مستحقات المشاركين بتكميلية التوجيهي

إعلان الكشوفات التنافسية لعام 2024 - رابط

إسرائيل تتوقع مواصلة العمليات بغزة لـ8 أسابيع أخرى

العفو الدولية: على إسرائيل إنهاء احتلالها لفلسطين

الإثنين، 19-02-2024 12:25 م

الصينيون ينفقون أكثر من 89 مليار دولار خلال أيام عطلة عيد الربيع

rtx25wuq-1440x932

الوكيل الإخباري - وصلت قيمة النفقات السياحية في الصين خلال عطلة رأس السنة القمرية (عطلة عيد الربيع) التي استمرت لمدة 8 أيام وانتهت بداية الأسبوع الحالي 632.7 مليار يوان (نحو 89.07 مليار دولار) بزيادة 47.3% على أساس سنوي، و بارتفاع نسبته 7.7 %، مما كانت عليه في عام 2019 على ما أظهرت الأرقام الصادرة عن وزير الثقافة والسياحة الصينية.

اضافة اعلان


وبينت الإحصاءات الرسمية الصينية، أن الصينيون استخدموا بكثافة وسائل النقل للقاء الأقارب والأصدقاء الذين يقيمون أحياناً على مسافة بعيدة، احتفالا بانطلاق سنة التنين.

واستعادت السياحة والاستهلاك عافيتهما في الصين خلال عطلة العيد، لتتجاوز مستويات ما قبل جائحة كورونا.


وسُجلت حوالي 474 مليون رحلة خلال العطلة، وهو ما يشكل زيادة نسبتها 19% مقارنة بالعام 2019.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
20200519_1589916490-472-large

الدولار يستقر وسط ترقب بشأن الموعد المحتمل لخفض الفائدة

1020231292227345058560

أسعار الذهب بالأردن .. كم بلغ سعر غرام 21 ؟

1030x562

تركيا تخطط لتخفيض ساعات العمل الاسبوعية

62-180729-iata-warns-protectionism-rising-costs_700x400

الاتحاد الدولي للنقل الجوي: مشكلات سلسلة إمداد الطيران ستدوم لسنوات

file

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

10010

الفقر في الأرجنتين يسجل أعلى مستوى منذ 20 عاماً

أخبار متعلقة
LYNXNPEK1I020_L

انخفاض أسعار النفط عالمياً

074

الفيدرالي الأميركي : الدولار سيظل عملة الاحتياطي العالمي لهذا السبب

000

شل: الطلب العالمي على الغاز المسال سيقفز بـ 50% بحلول 2040

LYNXNPEK1C04C_L

استقرار أسعار الذهب عالمياً قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية

دولار

الدولار يرتفع قبل اختبار التضخم في الولايات المتحدة

2353951-521573155

81.55 مليون رحلة عبر السكك الحديدية الصينية في 7 أيام