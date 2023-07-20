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الخميس، 20-07-2023 12:53 م

الصين تبقي معدلات الفائدة على الإقراض دون تغيير

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الوكيل الاخباري - قرر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي الصيني) الإبقاء على معدلات الفائدة على الإقراض دون تغيير، كما عززت بكين دعمها للعملة، التي تراجعت بأكثر من 3 بالمئة هذا العام، عن طريق تحديد السعر المرجعي اليومي لليوان عند مستوى أعلى من المتوقع.

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نما الاقتصاد الصيني بوتيرة ضعيفة في الربع الثاني، مما زاد آمال المستثمرين في اتخاذ مزيد من الإجراءات الداعمة لضمان بقاء هدف النمو في بكين للعام الجاري على المسار الصحيح.

ومع ذلك، قال العديد من الاقتصاديين إن التحفيز يمكن أن يكون مستهدفًا ومحدودًا في نطاقه لأن أي تخفيضات أخرى في أسعار الفائدة يمكن أن يوسع فروق أسعار الفائدة مع الولايات المتحدة ويضغط على اليوان الضعيف بالفعل.


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