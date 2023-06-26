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الإثنين، 26-06-2023 07:59 ص

أسعار الذهب عالمياً اليوم

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الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار الذهب، الاثنين، في المعاملات الآسيوية المبكرة بدعم من انخفاض الدولار الأميركي، على الرغم من أن احتمالات رفع الفائدة الأميركية مجددا هذا العام لكبح جماح التضخم أثرت سلبا على شهية الإقبال على المعدن النفيس.

وبحلول الساعة 0051 بتوقيت غرينتش زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1926.29 دولار للأونصة. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1936.10 دولار للأونصة. وانخفض مؤشر الدولار 0.2 بالمئة وهو ما يجعل الذهب أكثر جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وتراجع الذهب 1.8 بالمئة في الأسبوع الماضي بعد تصريحات متعلقة بتشديد السياسة النقدية للعديد من مسؤولي البنك المركزي الأميركي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 0.7 بالمئة إلى 22.57 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 924.13 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1297.63 دولار للأوقية.

وانخفض البلاديوم إلى أدنى مستوى في أربعة أعوام عند 1269.09 دولار للأوقية يوم الخميس.

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سكاي نيوز


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