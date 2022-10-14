الجمعة 14-10-2022
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الجمعة، 14-10-2022 11:28 ص

الصين تحدد سعر الدولار مقابل اليوان عند 7.1088

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الوكيل الإخباري- قرر البنك المركزي الصيني صباح اليوم الجمعة، تحديد سعر صرف اليوان مقابل الدولار الأميركي عند مستوى 7.1088 يوان لكل دولار، في حين كانت التوقعات تشير إلى تسجيله 7.1071 يوان، بعدما بلغ سعر الإغلاق السابق له 7.1701 يوان لكل دولار أميركي، كما قام البنك بضخ 2 مليار دولار ضمان عمليات إعادة الشراء في الأسواق لأجل 7 أيام.

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وتجدر الإشارة إلى أن بنك الصين يقوم بالتأثير على سعر الدولار الأميركي من خلال ربط قيمة عملته - اليوان - بعملة الدولار، حيث يستخدم البنك سياسة سعر الصرف الثابت، والتي تختلف عن سعر الصرف الحر الذي تستخدمه الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى، مع ترك هامش تحرك لعملة الصين للتحرك في نطاق ضيق.


ويقوم بنك الصين بإدارة قيمة اليوان عن طريق إبقائه ثابتا أمام سلة من عملات الدول التي تعتبر شركاء للصين. ويتم قياس السلة بسعر الدولار نظرا إلى أن الولايات المتحدة هي أكبر شريك تجاري لدولة الصين.

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