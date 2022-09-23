مخاوف الركود تضغط على أسعار النفط في العالم

الوكيل الإخباري -
ضغطت مخاوف الركود وارتفاع الدولار على التعاملات المبكرة لعقود النفط، الجمعة، على الرغم من أن الخسائر كانت محدودة بسبب مخاوف الإمدادات بعد حملة تعبئة عامة جديدة في روسيا وتعثر واضح في محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني.اضافة اعلان
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتا أو 0.5 % إلى 90.05 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 30 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 83.19 دولار للبرميل.
وتراجعت أسعار عقود شهر أقرب استحقاق لخام برنت 1.5% في حين انخفضت أسعار خام غرب تكساس الوسيط 2.3 بالمئة هذا الأسبوع. (سكاي نيوز
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