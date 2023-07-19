الصين: تحركات أمريكا لفرض قيود على التجارة

الوكيل الاخباري - قالت رابطة صناعة أشباه الموصلات الصينية اليوم الأربعاء إن الإجراءات التي تتخذها الحكومة الأمريكية لفرض قيود تجارية تهدد عولمة قطاع أشباه الموصلات وتهدد مصالح المستهلكين.

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و أضافت الرابطة في بيان "أي ضرر يلحق في الوقت الراهن بسلسلة الإمداد العالمية التي تشكلت على مدى العقود الماضية بالتوازي مع عملية العولمة قد يخلق تأثيرا سلبيا لا يمكن تجنبه أو إصلاحه للاقتصاد العالمي".



وأشار البيان إلى أن قطاع أشباه الموصلات الصيني يرحب بالتعاون المفتوح وسيواصل الابتكار.



وجاء البيان بعد أن التقى مسؤولون تنفيذيون من شركات رقائق أمريكية مع مسؤولين كبار من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لمناقشة السياسة حيال الصين.