الأربعاء 19-07-2023
الوكيل الاخباري

العراق يوضح بشأن تراجع صادرات النفط إلى الأردن

الصفدي يهنئ جلالة الملك وولي العهد بحلول العام الهجري

خطة في المناطق الساخنة بعد تجدد حرائق بين جرش وعجلون

السيطرة الأولية على حريق غابات وادي الشام بين عجلون وجرش

توقيف صاحب محل في الرمثا يستخدم أحشاء الحيوانات بصناعة النقانق

الأردن مرشح لاستضافة بطولة العالم للمصارعة

نصيحة للمصريين بعدم الخروج للشارع .. لهذا السبب !

المجلس التمريضي يعقد الامتحان النصفي للرعاية الصحية الأولية

مدير الامن يقدم واجب العزاء بالرقيب موسى المصري

الأردن يعزي الجزائر بضحايا حادث السير المروع

 
الأربعاء، 19-07-2023 10:49 ص

الصين: تحركات أمريكا لفرض قيود على التجارة

2226961-37012499


الوكيل الاخباري - قالت رابطة صناعة أشباه الموصلات الصينية اليوم الأربعاء إن الإجراءات التي تتخذها الحكومة الأمريكية لفرض قيود تجارية تهدد عولمة قطاع أشباه الموصلات وتهدد مصالح المستهلكين.

اضافة اعلان


و أضافت الرابطة في بيان "أي ضرر يلحق في الوقت الراهن بسلسلة الإمداد العالمية التي تشكلت على مدى العقود الماضية بالتوازي مع عملية العولمة قد يخلق تأثيرا سلبيا لا يمكن تجنبه أو إصلاحه للاقتصاد العالمي".


وأشار البيان إلى أن قطاع أشباه الموصلات الصيني يرحب بالتعاون المفتوح وسيواصل الابتكار.


وجاء البيان بعد أن التقى مسؤولون تنفيذيون من شركات رقائق أمريكية مع مسؤولين كبار من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لمناقشة السياسة حيال الصين.


إقرأ ايضا
352308_5_1663922544

العراق يوضح بشأن تراجع صادرات النفط إلى الأردن

745

روسيا: أمام الأمم المتحدة 3 شهور للوفاء بمطالب اتفاق الحبوب

464699_1_1660461197

بعد انخفاض الذهب .. تعرف على اسعار الليرة الانجليزي والرشادي بالاردن اليوم

19_2022-637916853218946034-894

تباطؤ التضخم في دبي إلى 2.05%

2016-02-29T120000Z_207968046_GF10000327856_RTRMADP_3_INDIA-BUDGET

البنك الدولي يحذر من شرخ بين الدول يعمق الفقر

78

الإمارات وتركيا.. مسارات جديدة للتعاون الاقتصادي

أخبار متعلقة
ن

انخفاض أسعار النفط اليوم عالميا

نفط9

انخفاض أسعار النفط عالمياً اليوم

524

هل ينخفض الطلب على النفط في 2024؟ أوبك تتوقع

نفط9

النفط يهبط وسط ترقب لبيانات التضخم الأميركية

main_image64a9a0dd9bb81

الصين ترفع احتياطياتها من الذهب

_116666792_janet-yellen

وزيرة الخزانة الأميركية في بكين لتحسين العلاقات بين البلدين