الأربعاء 19-07-2023
الوكيل الاخباري

انخفاض أسعار النفط اليوم عالميا

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الأربعاء، 19-07-2023 07:16 ص

انخفاض أسعار النفط اليوم عالميا

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الوكيل الاخباري - تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، الأربعاء، إذ طغى ارتفاع مؤشر الدولار، على تعهد الصين بدعم النمو الاقتصادي وخفض الإمدادات الروسية وتراجع مخزونات النفط الخام الأميركية على أساس أسبوعي.

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وتعافى الدولار من أدنى مستوى في 15 شهرا مقابل سلة من العملات إذ صعد بـ 0.1 بالمئة، بعدما حققت مبيعات التجزئة الأساسية مكاسب قوية في يونيو بينما يترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) المتعلق بأسعار الفائدة الأسبوع المقبل.


وارتفاع الدولار يجعل النفط أعلى سعرا بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، مما يساهم في تراجع أسعار الخام.

وتعهدت لجنة التنمية الوطنية والإصلاح المعنية بالتخطيط في الصين الثلاثاء بتنفيذ سياسات "لتعزيز وتوسيع نطاق" الاستهلاك في ثاني أكبر اقتصاد في العالم مع استمرار ضعف القوة الشرائية للمستهلكين.


وقالت وزارة الطاقة الروسية إن روسيا ستقلص صادراتها من النفط بواقع 2.1 مليون طن في الربع الثالث من العام في ضوء خفض الصادرات الطوعي المزمع البالغ 500 ألف برميل يوميا في أغسطس.

 

سكاي نيوز


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