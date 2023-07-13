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الخميس، 13-07-2023 05:17 م

هل ينخفض الطلب على النفط في 2024؟ أوبك تتوقع

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الوكيل الإخباري - حافظت أوبك، الخميس على توقعات متفائلة للطلب العالمي على النفط على الرغم من الرياح الاقتصادية المعاكسة، مما رفع توقعات النمو لعام 2023 وتوقعت تباطؤًا طفيفًا في 2024 حيث تواصل الصين والهند قيادة النمو في الطلب على الوقود.

ورفعت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط، خلال العام الجاري، بمقدار 100 ألف برميل عن تقديرات الشهر الماضي إلى 2.4 مليون برميل يوميا، مرجعا تلك الزيادة بشكل أساسي إلى ارتفاع الطلب في الصين بالربع الثاني من 2023.

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وكانت أوبكقد أبقت على توقعاتها للطلب على النفط دون تغيير لـ 4 أشهر على التوالي.


وللمرة الأولى يشير تقرير منظمة أوبك إلى توقعات العام 2024، إذ توقعت أن ينمو الطلب العالمي على النفط بمعدل 2.2 مليون برميل يوميا، ليصل إلى حوالي 104.25 مليون برميل يوميا، وهي معدلات أقل من توقعاتها بالنسبة للعام 2023.


وقالت أوبك في تقريرها الشهري الخميس، "في عام 2024، من المتوقع أن يؤدي النمو الاقتصادي العالمي القوي وسط التحسينات المستمرة في الصين إلى زيادة استهلاك النفط".


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