الإثنين 17-07-2023
الوكيل الاخباري

مدير الأمن العام يلتقي مدير الدفاع المدني الفلسطيني

العمل: 373 ألف تصريح عمل صدرت للعمالة السورية منذ 2016

وزارة الداخلية في بريدنيستروفيه تعلن عن مقتل زعيم المعارضة

مذكرة من البنك المركزي لجميع البنوك في الأردن

تطوير المناهج ينشر رابط لمنهاج اللغة العربية المطورة لـ 4 صفوف

الدفاع الروسية: مقتل نحو 700 جندي أوكراني خلال يوم

اليرموك تعلن حاجتها إلى تعيين أعضاء هيئة تدريس

الأردن يعزي مصر بضحايا انهيار مبنى سكني في القاهرة

بيان من ديوان الخدمة بشأن تعيين متقدمين لوظائف الفئة الثالثة

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم لشقيقتين في إربد

 
الإثنين، 17-07-2023 08:51 ص

انخفاض أسعار النفط عالمياً اليوم

نفط9


الوكيل الاخباري - تراجعت أسعار النفط للجلسة الثانية الاثنين بعد أن استأنفت ليبيا الإنتاج في مطلع الأسبوع، بينما من المتوقع أن تصدر الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، بيانات تظهر أن حالة التعافي الاقتصادي فيما بعد الجائحة تواجه عثرات.

اضافة اعلان


وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 57 سنتا أو 0.7% إلى 79.30 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0055 بتوقيت جرينتش، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 52 سنتا أو 0.7% إلى 74.90 دولارا للبرميل.


وتراجعت الأسعار بعد أن حقق الخامان القياسيان الأسبوع الماضي مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي ولامسا أعلى مستوى منذ أبريل نيسان عندما توقف الإنتاج في عدد من حقول النفط الليبية وأوقفت شل صادرات الخام النيجيري مما أدى إلى شح الإمدادات.


قال أربعة من مهندسي النفط ووزارة النفط الليبية إن الإنتاج الذي توقف الخميس في حقلي الشرارة والفيل استؤنف مساء السبت بطاقة إنتاجية إجمالية قدرها 370 ألف برميل يوميا.


وظل حقل 108 مغلقا. وكان الإنتاج قد توقف في هذه الحقول في أعقاب احتجاج على اختطاف وزير المالية السابق فرج بومطاري.


وقال مصدران الجمعة إن صادرات النفط من الموانئ الغربية في روسيا من المقرر أن تنخفض بما يتراوح من 100 ألف إلى 200 ألف برميل يوميا الشهر المقبل مقارنة بمستويات يوليو تموز، في إشارة إلى وفاء موسكو بتعهداتها بتخفيضات جديدة للإمدادات بالتوافق مع السعودية التي تترأس حاليا منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

 

وكالات


إقرأ ايضا
d43e42a309feb2ae4445324c38a7bcf2

فرصة استثمارية لإنشاء منتجع طبي للأمراض الجلدية بالبحر الميت

1689590459362

فرصة استثمارية لإعادة التدوير الميكانيكي لتحقيق التكافل الصناعي

5258265

الكرملين يؤكد.. اتفاق تصدير الحبوب "انتهى عمليا"

497552

السعودية تمدد الخفض الطوعي لإنتاج النفط لنهاية 2024

2545

بريق الذهب يخفت عالمياً

بنزين محروقات وقود1

توضيح حول أسعار المشتقات النفطية بالأردن الشهر المقبل

أخبار متعلقة
524

هل ينخفض الطلب على النفط في 2024؟ أوبك تتوقع

5445

النفط يمحو كل مكاسبه ويتحول للتراجع قبيل بيانات أميركية

256

أوبك: الطلب على النفط سيصل لـ110 ملايين برميل يوميا في 2045

نفط8

أسعار النفط تواصل انخفاضها عالمياً

نفط5

انخفاض أسعار النفط عالمياً اليوم

32

النفط يسجل مكاسب أسبوعية بدعم من زيادة الطلب الصيني