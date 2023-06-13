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الثلاثاء، 13-06-2023 01:20 م

الصين تخفض سعر الفائدة قصيرة الأجل

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الوكيل الإخباري - خفض البنك المركزي الصيني اليوم الثلاثاء، سعر الفائدة الرئيس، في خطوة مفاجئة لتعزيز الاقتصاد المتعثر في البلاد.

وقال بنك الشعب الصيني إنه خفض معدل إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام إلى 1.9 % من 2.0 %، وهي الخطوة الأولى من نوعها منذ أغسطس من العام الماضي.

كما أن إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام هي الفائدة قصيرة الأجل التي يدفعها البنك المركزي على القروض من المقرضين التجاريين، ومن المتوقع أن يؤدي انخفاض السعر إلى زيادة المعروض النقدي المحلي وتحفيز الإنفاق.

وتوقع المحللون تدابير التيسير النقدي في الأسابيع المقبلة، ولكن في شكل خفض لنسبة الاحتياطي المطلوبة "المبلغ النقدي المطلوب من البنوك الاحتفاظ به" بدلا من خفض سعر الفائدة، حسبما كتب جوليان إيفانز، الخبير الاقتصادي في كابيتال إيكونوميكس.

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وأعلنت السلطات الصينية عن سلسلة من المؤشرات الاقتصادية الباهتة في الأشهر الأخيرة، ما يشير إلى تباطؤ انتعاش البلاد بعد كوفيد، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 0.2 % فقط على أساس سنوي في ايار، بينما تقلص نشاط المصانع الشهر الماضي للشهر الثاني على التوالي.


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