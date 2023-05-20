زيادة واردات الصين من النفط الروسي

الوكيل الإخباري - زادت ‭ ‬واردات الصين من النفط الخام من روسيا 8.6 بالمئة في أبريل نيسان على أساس سنوي مع شروع شركات تكرير خاصة أكبر في شراء النفط مخفض الأسعار.

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وبلغ إجمالي الواردات من روسيا، بما في ذلك الشحنات المحمولة عبر البحر والإمدادات عبر خطوط الأنابيب، 7.1 مليون طن أو 1.73 مليون برميل يوميا، وفقا لبيانات جمركية صادرة يوم السبت.



انضمت شركات تكرير خاصة كبيرة إلى شركات تكرير مستقلة أصغر في التهافت على النفط الروسي منخفض السعر، سواء خام مزيج شرق سيبيريا والمحيط الهادي الذي يتم تحميله من أقصى شرق روسيا أو خام الأورال الذي يشحن عبر الموانئ الأوروبية.



ومع ذلك كانت الواردات من روسيا في أبريل نيسان أقل كثيرا من 2.26 مليون برميل يوميا سجلت في مارس آذار وكانت مستوى غير مسبوق. وتراجعت واردات الصين الإجمالية من النفط الخام الشهر الماضي 16 بالمئة عن مارس آ ذار.



وارتفعت واردات الصين من النفط الروسي منذ بداية العام حتى الآن 26.5 بالمئة إلى 32.4 مليون طن، متجاوزة واردات السعودية التي حلت في المركز الثاني وزادت 2.9 بالمئة إلى 31.28 مليون طن.

