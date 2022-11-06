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الأحد، 06-11-2022 11:22 ص

الصين تصدر سندات حكومية بقيمة 584 مليار دولار

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الوكيل الإخباري - قالت وزارة المالية الصينية، إن الحكومات المحلية في البلاد أصدرت سندات تزيد قيمتها على 4.24 تريليون يوان (نحو 584.4 مليار دولار أميركي) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022.

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وبحسب بيان للوزارة، نشر اليوم الأحد، بلغ إصدار السندات الخاصة 3.54 تريليون يوان في هذه الفترة، في حين بلغ إصدار السندات العامة 699 مليار يوان.


وخلال الفترة من كانون الثاني إلى أيلول، تم إصدار سندات حكومية محلية بمتوسط مدة إصدار 13.3 سنة وبمتوسط سعر فائدة قدره 3.03 بالمئة.


وقالت الوزارة إنه وبحلول نهاية أيلول، بلغت ديون الحكومات المحلية المستحقة للصين نحو 34.71 تريليون يوان ضمن الحد الرسمي البالغ 37.65 تريليون يوان لهذا العام.


بترا

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