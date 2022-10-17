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الإثنين، 17-10-2022 04:41 م

الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

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الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية في الأسبوع الثاني من شهر تشرين الأول الحالي، مقارنة مع معدلات أسعارها في الأسبوع الأول من ذات الشهر بحسب بيانات أعلنتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الاثنين.

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ووفقا للبيانات سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 782.6 دولار للطن، مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الأول والذي بلغ 769.9 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 1.6 بالمئة.


كما سجل البنزين أوكتان 95 سعرا بلغ 815.5 دولار للطن مقابل 799.6 دولار للطن المسجل في الأسبوع الأول وبنسبة ارتفاع بلغت 2 بالمئة.


كما ارتفع سعر الديزل من 1044.2 دولار للطن إلى 1063.7 دولار للطن، وبنسبة ارتفاع بلغت 1.9 بالمئة، وارتفع سعر الكاز من 1013.3 دولار للطن إلى 1060.7 دولار للطن، وبنسبة ارتفاع بلغت 4.7 بالمئة، وانخفض سعر زيت الوقود من 374.6 دولار للطن إلى 372.4 دولار للطن وبنسبة انخفاض بلغت 0.6 بالمئة.


وانخفض سعر الغاز البترولي المسال من 635 دولارا للطن والمسجل في أيلول إلى 567.5 دولار للطن في تشرين الأول الحالي وبنسبة انخفاض بلغت 10.6 بالمئة.


وسجل معدل خام برنت في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي سعرا بلغ 94.7 دولار للبرميل، مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الأول والذي بلغ 94.8 دولار للبرميل، وبنسبة انخفاض بلغت 0.05 بالمئة.

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