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السبت، 15-10-2022 09:55 ص

230 مليون دولار تداولات سوق العقار القطري في أسبوع

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الوكيل الإخباري - بلغ حجم تداولات سوق العقار القطري خلال تعاملات الأسبوع الماضي، نحو 839 مليون ريال (230.5 مليون دولار).

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وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري التابعة لوزارة العدل القطرية، اليوم السبت، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومشروعات تجارية وسكنية وأبراجا متعددة الاستخدامات.


وتركزت عمليات البيع وفقا للنشرة في بلديات الريان والخور والذخيرة والدوحة والظعاين والوكرة وأم صلال.


وكان حجم تداولات سوق العقار القطري، قد بلغ خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي، نحو 577 مليون ريال (158.5 مليون دولار).


بترا

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