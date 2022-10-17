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الإثنين، 17-10-2022 04:35 م

الصين توقف إمدادات الغاز إلى أوروبا

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الوكيل الاخباري- ذكرت "بلومبرغ"، نقلا عن مصادر، أن السلطات الصينية منعت الشركات الكبيرة المملوكة للدولة في البلاد من إعادة بيع الغاز الطبيعي المسال للمشترين في أوروبا، فضلا عن دول آسيوية أخرى.

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ووفقا للوكالة فإن الخطوة تهدف لضمان موسم التدفئة الشتوي في الصين، وقال المصدر للوكالة، إن "اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، الهيئة الاقتصادية الرئيسية في الصين، أمرت شركة "بتروتشاينا" و"سينوبك" و"كنوك" بالاحتفاظ بشحنات (الغاز المسال) الشتاء للاستخدام المحلي".

وذكرت "بلومبرغ"، أن الصين لديها عقود كبيرة لشراء الغاز الطبيعي المسال من مصدرين مثل الولايات المتحدة، وقد حول التجار الصينيون هذا العام بعض هذه الإمدادات إلى أوروبا بسبب انخفاض الطلب المحلي.

 

روسيا اليوم

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