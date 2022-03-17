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الخميس، 17-03-2022 03:05 م

الصين: سنقوم بحماية شركاتنا من العقوبات المفروضة على روسيا

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الوكيل الاخباري-أعلنت الصين أنها ستقوم بحماية شركاتها من العقوبات المفروضة على روسيا.

تأتي تصريحات بكين بعد قيام واشنطن بتشديد العقوبات المفروضة على الشركات التي تنتهك العقوبات الأميركية المفروضة على روسيا.

وبلغ عدد الشركات التي انسحبت من روسيا أو علقت أنشطتها منذ فرض العقوبات على موسكو أكثر من 330 شركة أجنبية.

وتضم أكبر 10 شركات منسحبة نحو 125 ألف موظف، إذ أعلنت سلسلة مطاعم "ماكدونالدز" الإغلاق المؤقت لنحو 850 فرعاً يعمل بها 62 ألف موظف.

وعلقت شركة PepsiCo مبيعات المشروبات الغازية، مع استمرار إنتاج الحليب وأغذية الأطفال، ما خلف توقف العمل لنحو 20 ألف موظف.

وأوقفت ايكيا السويدية الإنتاج والمبيعات، ويعمل بها 15 ألف موظف في 17 فرعاً.

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