الخميس 16-02-2023
الوكيل الاخباري

الأردن استورد اجهزة تابلت بقيمة 7.5 مليون دينار العام الماضي

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

تمديد فترة إستكمال وثائق الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح والقروض

أبو كركي يعلّق بعد الهزات في البحر الميت: لا يوجد أي تطور سلبي والوضع مطمئن

الاحتلال يعتقل ستة فلسطينيين من رام الله

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الخميس

البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 200 مليون دينار

الطاقة: ارتفاع البنزين بنوعيه وانخفاض الكاز والديزل عالمياً

تحذيرات من أطول موجة برد في السعودية

وفاة بحادث دهس على شارع الأردن

 
الخميس، 16-02-2023 09:26 ص

الطاقة: ارتفاع البنزين بنوعيه وانخفاض الكاز والديزل عالمياً

120232685845496597744


الوكيل الإخباري - ارتفع سعر ( بنزين اوكتان  90 ) عالمياً بنسبة 2.6% ليصل الى 834 دولارا للطن، خلال الأسبوع الثاني من شهر شباط الحالي.

اضافة اعلان


وبينت وزارة الطاقة والثروة المعدنية في نشرتها الأسبوعية أن سعر (بنزين اوكتان 95 ) ارتفع بذات النسبة 2.6% ليصل إلى 866.6 دولارا للطن.


وعن السولار فقد سجل انخفاضاً بنسبة بلغت 1.4%، ووصل سعر الطن 785.1 دولارا، كما انخفض الكاز بنسبة 3.3%، ووصل سعر الطن 863.5 دولاراً . 


وبينت النشرة ارتفاع معدل سعر الغاز البترولي المسال خلال شباط الحالي ليصل إلى 790 دولارا للطن وبنسبة بلغت 31.4% .


وارتفع معدل سعر (خام برنت) خلال الاسبوع الثاني من الشهر الحالي ليصل الى 84.4 دولارا للبرميل بنسبة 3.9% .


إقرأ ايضا
يييي

الأردن استورد اجهزة تابلت بقيمة 7.5 مليون دينار العام الماضي

20220928_1664314762-669

انخفاض العقود الآجلة للغاز الطبيعي خلال اذار المقبل

3 - Copy

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الخميس

7

المركزي الأوروبي سيواصل رفع معدلات الفائدة في آذار

الذهب

بعد خسائر حادة.. الذهب يستعيد بريقه عالمياً

نفط3

ارتفاع أسعار النفط عالمياً اليوم الخميس

أخبار متعلقة
000_324288M (1)

النفط يتراجع وبرنت يسجل 86 دولارا للبرميل

143-142550-brent-crude-oil-historical-peak-what-high-prices_700x400

خام برنت يهبط إلى ما دون 85 دولارا للبرميل

main_image63e0d0be06af0

المدينة الاقتصادية والنفط والكهرباء أبرز الملفات الأردنية العراقية الأربعاء

ff

قطر للطاقة تدخل شريكاً رسمياً في التنقيب عن نفط لبنان

ككك

ارتفاع فواتير الطاقة لنحو 2.5 مليون منزل في بريطانيا

143-093006-rapid-developments-confuse-global-energy-price_700x400

وكالة الطاقة الدولية: الأسواق قد تشهد نقصاً أكبر بالإمدادات في 2023