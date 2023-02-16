الطاقة: ارتفاع البنزين بنوعيه وانخفاض الكاز والديزل عالمياً

الوكيل الإخباري - ارتفع سعر ( بنزين اوكتان 90 ) عالمياً بنسبة 2.6% ليصل الى 834 دولارا للطن، خلال الأسبوع الثاني من شهر شباط الحالي.

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وبينت وزارة الطاقة والثروة المعدنية في نشرتها الأسبوعية أن سعر (بنزين اوكتان 95 ) ارتفع بذات النسبة 2.6% ليصل إلى 866.6 دولارا للطن.



وعن السولار فقد سجل انخفاضاً بنسبة بلغت 1.4%، ووصل سعر الطن 785.1 دولارا، كما انخفض الكاز بنسبة 3.3%، ووصل سعر الطن 863.5 دولاراً .



وبينت النشرة ارتفاع معدل سعر الغاز البترولي المسال خلال شباط الحالي ليصل إلى 790 دولارا للطن وبنسبة بلغت 31.4% .



وارتفع معدل سعر (خام برنت) خلال الاسبوع الثاني من الشهر الحالي ليصل الى 84.4 دولارا للبرميل بنسبة 3.9% .