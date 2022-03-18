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الجمعة، 18-03-2022 05:29 م

الطاقة الدولية تدعو العالم إلى خفض استهلاك النفط

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الوكيل الإخباري- حثت وكالة الطاقة الدولية اليوم الجمعة، حكومات العالم على تنفيذ إجراءات فورية لخفض استهلاك النفط العالمي، بظل المخاوف الناجمة عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

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وقالت وكالة الطاقة الدولية إن "المقترحات العشرة التي قدمت في تقرير، بما في ذلك زيادة العمل من المنزل وتقليل حدود السرعة، يمكن أن تخفض استهلاك النفط بين الاقتصادات المتقدمة بمقدار 7ر2 مليون برميل في اليوم خلال الأشهر الأربعة المقبلة".


وتتخوف أسواق النفط من تأثر إمدادات النفط الخام بالأوضاع المرتبطة بأوكرانيا، وخاصة بعد صدور التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية، والذي تخوف من حدوث "صدمة" في إمدادات النفط العالمية، بعد العقوبات المفروضة على روسيا.

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