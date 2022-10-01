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السبت، 01-10-2022 06:56 م

العراق يحقق قرابة 9 مليارات دولار من بيع النفط في شهر أيلول

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم السبت، أن مجموع الصادرات من النفط الخام بلغت نحو 76ر98 مليون برميل، وبحجم إيرادات 773ر8 مليار دولار خلال شهر أيلول الماضي.

وقالت شركة "سومو" لتسويق النفط العراقي بالوزارة، اليوم، إن غالبية الصادرات النفطية جاءت من البصرة عبر الخليج العربي، والبقية من حقول كركوك عبر ميناء جيهان التركي، لافتة إلى أن معدل سعر البرميل الواحد بلغ أكثر من 88.83 دولار.

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