العراق يورد للأردن 10 آلاف برميل يوميًا بسعر 75.67 دولار

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم السبت، أن معدل سعر النفط الخام المصدر للأردن بلغ 75.67 دولار.



وقالت شركة تسويق النفط العراقية إن مجموع الصادرات النفطية إلى الأردن خلال شهر تشرين الثاني الماضي بلغت 300 ألف و230 برميلاً بمعدل سعر للبرميل المباع بلغ 77.33 دولار، وأن معدل التصدير بلغ 10 آلاف برميل يوميا.

اضافة اعلان



وأوضحت أن سعر بيع البرميل الواحد جاء بأقل من 6.747 دولار عن سعر البيع الرسمي المعلن من قبل وزارة النفط، والبالغ من 82.417 دولار.



وأشارت الوزارة إلى أن قيمة الواردات من الصادرات النفطية للأردن خلال شهر واحد بلغت 23 مليوناً و216 الفاً و785 دولارا.

من جانبها، قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية إن الوفر المتوقع للبرميل الواحد حوالي (5.66) دولار للبرميل على النحو التالي: الوفر المستحق للأردن 16 دولارا للبرميل، ويطرح منه 0.075 دولار للبرميل أجور المعاين، ويطرح منه تكاليف المصفاة 6.9 دولار للبرميل، ويضاف لها بدل كلفة نقل النفط الخام ينبع (3.5) دولار للبرميل، أي المحصلة (3.4) دولار للبرميل لصالح المصفاة.



كما يطرح منه أجور نقل النفط الخام، والتي تعادل (6.86) دولار للبرميل (36 دينارا للطن أجور الناقل)، باعتبار أن الكمية التي سيتم نقلها من العراق للأردن 10000 برميل في اليوم، فيصبح الوفر حوالي 20.7 مليون دولار أميركي.

