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الجمعة، 03-02-2023 01:52 م

الفاو: أسعار الغذاء العالمية تتراجع للشهر العاشر على التوالي

غذاء


الوكيل الاخباري - بلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية 131.2 نقطة في يناير/كانون الثاني 2023، وهو ما يشكل انخفاضًا قدره 0.8% مقارنةً بشهر ديسمبر/كانون الأول، ليستمر بالانخفاض للشهر العاشر على التوالي.

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ومع هذا الانخفاض الأخير، شهد المؤشر تراجعًا قدره 28.6 نقطة 17.9% مقارنةً بالذروة التي بلغها في مارس/آذار من عام 2022.


وكان انخفاض المؤشر في يناير/كانون الثاني نتيجةً للانخفاضات في مؤشرات أسعار الزيوت النباتية ومنتجات الألبان والسكر، في حين أن مؤشرات أسعار الحبوب واللحوم بقيت مستقرة إلى حد كبير.

 

سكاي نيوز


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