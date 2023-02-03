الفاو: أسعار الغذاء العالمية تتراجع للشهر العاشر على التوالي

الوكيل الاخباري - بلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية 131.2 نقطة في يناير/كانون الثاني 2023، وهو ما يشكل انخفاضًا قدره 0.8% مقارنةً بشهر ديسمبر/كانون الأول، ليستمر بالانخفاض للشهر العاشر على التوالي.

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ومع هذا الانخفاض الأخير، شهد المؤشر تراجعًا قدره 28.6 نقطة 17.9% مقارنةً بالذروة التي بلغها في مارس/آذار من عام 2022.



وكان انخفاض المؤشر في يناير/كانون الثاني نتيجةً للانخفاضات في مؤشرات أسعار الزيوت النباتية ومنتجات الألبان والسكر، في حين أن مؤشرات أسعار الحبوب واللحوم بقيت مستقرة إلى حد كبير.

سكاي نيوز