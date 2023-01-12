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الخميس، 12-01-2023 01:34 م

مسؤول دولي: الأردن من أفضل دول المنطقة بمخزون الحبوب

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الوكيل الإخباري - قال مسؤول دولي إن الأردن من أفضل دول منطقة الشرق الأوسط فيما يتعلق بمخزون الحبوب وتوفيرها أثناء الأزمة الاوكرانية.

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وأضاف ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" في الأردن نبيل عساف خلال انطلاق أعمال ورشة عمل تدريبية تنظمها المنظمة في البحر الميت اليوم بعنوان "تحسين البحث الزراعي من أجل التنمية وتعزيز الروابط المؤسسية بين الجهات الفاعلة في أنظمة البحوث الزراعية الوطنية في الأردن"، أن الأردن كان سباقا بإعداد استراتيجية وطنية للأمن الغذائي وأن يكون لديه مجلس أعلى للأمن الغذائي، مشيرا الى أن دولا عديدة حاولت الاقتداء بالأردن.


وأشار إلى أن تحديات الأمن الغذائي والأمن الطاقوي بازدياد خاصة ونحن نشهد مرحلة انتقالية في قطاع الزراعة حيث أن عدد السكان سيكون 10 مليارات عام 2050 لذلك لا بد من التوجه للتكنولوجيا والبحث والابتكار بعد تحديد الاحتياجات.


وبين أن النقاشات وتبادل الخبرات في الورشة التدريبية سترفع كفاءة المشاركين وسيكون هناك فهم أكبر للتحديات ومواجهتها.

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