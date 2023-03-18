الفاو تطلق نداءً لتمويل خطتها الإنسانية باليمن للعام 2023

الوكيل الإخباري - أطلقت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة " الفاو "، نداءً لجمع 71 مليون دولار أميركي لتقديم المساعدات الزراعية الإنسانية وتنفيذ أنشطتها ومواجهة انعدام الأمن الغذائي في اليمن خلال العام الحالي.

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وفي بيان للفاو على موقعها الإلكتروني الرسمي، فأن خطتها للاستجابة الإنسانية في اليمن التي أصدرتها اليوم، تتطلب تمويلا يبلغ 71 مليون دولار لتنفيذها وتقديم مساعدات زراعية إنسانية يستفيد منها 2.67 مليون شخص، وذلك خلال الفترة من كانون الثاني إلى كانون الأول 2023.



وكانت الأمم المتحدة قد جمعت في أواخر شباط الماضي نحو 1.2 مليار دولار من المانحين، أي ما يعادل ربع المبلغ المطلوب لتنفيذ خطة مساعدات بقيمة 4.3 مليارات دولار لليمن.

