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الجمعة، 19-05-2023 07:47 م

الفيدرالي الامريكي : لا يجب أن نرفع الفائدة أكثر لمحاربة التضخم

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الوكيل الاخباري - أشار رئيس البنك المركزي الامريكي جيروم باول إلى أن مبادرات الفيدرالي المستخدمة للتعامل مع المشاكل في البنوك متوسطة الحجم قد أوقفت في الغالب السيناريوهات الأسوأ.

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وبين أن المشاكل في بنك سيليكون فالي وغيرها يمكن أن يتردد صداها عبر الاقتصاد.

وأصاف باول، "ساعدت أدوات الاستقرار المالي على تهدئة الأوضاع في القطاع المصرفي. من ناحية أخرى، تساهم التطورات هناك في تشديد شروط الائتمان ومن المرجح أن تؤثر على النمو الاقتصادي والتوظيف والتضخم".


وقال "نتيجة لذلك، لن نكون بحاجة لرفع معدلات الفائدة للمستويات المرتفعة التي كنا نستهدف الوصول إليها سابقا لمحاربة التضخم". ( سكاي نيوز )



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