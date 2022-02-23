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الأربعاء، 23-02-2022 10:40 ص

القطاع الصناعي: قادرون على توظيف نصف العاطلين عن العمل بشروط

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الوكيل الإخباري - أكد رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير، أن اللقاء الذي تم مع جلالة الملك أمس الثلاثاء كان رائعاً وصريحاً وواضحاً، حيث تم الحديث عن أبرز التحديات التي تواجه عمل القطاعات الاقتصادية.

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وقال خلال مداخلته على إذاعة “جيش إف إم” عبر برنامج هنا الأردن، إن القطاع الصناعي اليوم قادر على استيعاب نصف أعداد العاطلين عن العمل في الأردن، في حال قررت الحكومة تبسيط الإجراءات على المصانع وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل ومتابعة ومراقبة ما يدخل الأردن لحماية المنتج المحلي، بالإضافة إلى تبديل الطاقة إلى البديلة.


وأضاف أنه في حال تم تخفيض كلف الإنتاج والضرائب على المواطنين، فإنه سيعود بالإيجابية على الاقتصاد الوطني من حيث الإنتاج وتقليل الاستيراد وتقوية القوة الشرائية لدى المواطن، مشيرا إلى أنه كل ما زادت صادرات المصانع 2 مليار فإنها ستعمل على توفير 85 ألف فرصة عمل جديدة.


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