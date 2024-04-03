الأربعاء 03-04-2024
الوكيل الاخباري
 

اليرموك تقدم مساعدات مالية بقيمة 50 دينار لـ 30 طالبة

توضيح من البنك المركزي حول ما يتم تداوله عن ورقة النقد لفئة الـ 10 دنانير المزورة

صحة غزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 32 ألفا و975 شهيدا

حزب الله: استهدفنا موقع الراهب وتجمعا لجنود الاحتلال

الصليب الأحمر الفلسطيني: مستشفيات غزة تحولت إلى أنقاض

حماية المستهلك تدعو المواطنين إلى التأني قبل شراء مستلزمات العيد

بعد سلسلة من الارتفاعات .. كم بلغ سعر غرام الذهب 21 في الأردن اليوم؟

الإفتاء: تسجيل 28 ألف فتوى في النصف الأول من رمضان

الصناعة والتجارة تعلن خطتها الرقابية خلال عطلة عيد الفطر

فوق 2300 دولار.. مستويات تاريخية جديدة للذهب عالمياً

الأربعاء، 03-04-2024 10:38 ص

القطاع غير النفطي في السعودية ينمو للشهر 42 على التوالي

0010

الوكيل الإخباري - أظهر مسح صدر الأربعاء، أن النشاط التجاري غير النفطي في السعودية انتعش في مارس مدعوما بطلب قوي وتسارع الإنتاج إلى أعلى مستوى في ستة أشهر.

اضافة اعلان


وبلغ مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض السعودي المعدل موسميا 57 نقطة في مارس، أي أقل قليلا من مستوى 57.2 نقطة في فبراير، لكنه أعلى بكثير من مستوي 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش للشهر الـ 42 على التوالي.


وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 62.2 نقطة في مارس من 61.5 نقطة في الشهر السابق، وهي أسرع وتيرة نمو منذ سبتمبر الماضي، مدعوما بالطلبيات الجديدة لا سيما في قطاع التصنيع.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1120239102020213457508

بعد سلسلة من الارتفاعات .. كم بلغ سعر غرام الذهب 21 في الأردن اليوم؟

01410

فوق 2300 دولار.. مستويات تاريخية جديدة للذهب عالمياً

2378181-209326537

التضخم في تركيا يرتفع إلى 68.5 % خلال آذار الماضي

LYNXNPEB8N174_L

ارتفاع العقود الآجلة للذهب خلال الدورة الآسيوية للذهب اليوم

2377961-72218412

البنك الدولي: الأضرار اللاحقة بالبنى التحتية في غزة تقدر بـ18.5 مليار دولار

206632

النفط عالمياً يرتفع ويقترب من 90 دولارا للبرميل

أخبار متعلقة
573306

ارتفاع التضخم السنوي في السعودية إلى 1.8% خلال شباط

1ipj-15-730x438

ارتفاع أسعار النفط عالميا

41141111

النفط يقفز 2% بعد هجمات أوكرانية على المصافي الروسية

439864_18_1710307792

ارتفاع أسعار النفط عالميا بفضل الطلب الأميركي القوي

rn82wRHW-SaudiOPEC16112018-1

قرار سعودي حول إمدادات النفط الخام العربي الثقيل

2176011-1133481797

السعودية.. القطاع غير النفطي ينمو للشهر الـ 41 على التوالي